Трендовые диваны 2021

В каждом доме есть диван. Мы не задумываемся, сколько же лет назад появилась эта мебель в жилище человека. Между прочим, история дивана насчитывает несколько тысяч лет. Трудно представить дом или квартиру без него.

Каждый слышал об итальянской мебели. Это как знак качества, если вам говорят, что эта мебель из Италии значит, она будет не только выполнена из лучших материалов, но и выглядит она, как настоящее произведение искусства. Среди изумительной итальянской мебели особо место выделено для диванов. Они занимают центральное место в гостиной и интерьере и задают тон окружению в комнате.

Определиться с какой-то одной моделью довольно сложно, ведь итальянские диваны представлены сотнями моделей, расцветок. Необходимо отталкиваться от своего интерьера, предпочтений и возможно даже совета дизайнера.

Какие модели диванов самые трендовые в 2021 году?

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Tessarolo. Какой же это диван? Это современный стиль. Обивка мебели в светлых оттенках в сочетании с золотыми вставками. Этот диван идет в комплекте со столиком. Мягкая обивка и природные цвета являются трендом этого года. Надо отметить, что в прошлом году особенно бархат был популярен в одежде, а в этом году он пришел и в мебельную сферу.

Среди итальянской мебели вы найдете мебель и с настоящим велюром. Будет это зависеть от того, сколько вы готовы потратить покупку мебели. Возможно, приобрести качественную мебель, но немного дешевле. Например, диван на ножках в цвете мокка Giulio Marelli. Он выполнен из потрясающего велюра, но при этом находится в доступном ценовом сегменте.

Для ценителей классического стиля стоит рассмотреть Casa Principe Valderamobili. Это шикарная мебель. Дерево самого высокого качества в сочетании с лучшими отделками никого не оставит равнодушным. Здесь чувствуется статус и положение хозяина этого дома. Вы, находясь в таком помещении, понимаете, что выбирал человек с великолепным вкусом и имеющий определенный финансовый уровень.

Природный коралл признан самым популярным оттенком по версии института Pantone. К гостиным в светлых тонах подбирают диваны серых, бежевых и розовых цветов и оттенков. Для тех, кто хочет сделать акцент на диване стоит обратить внимание на яркие цвета, такие как синий, красный, зеленый, желтый.

Смелым можно назвать горчичный цвет, который понравился и получил широкое распространение. Он отлично будет сочетаться с серыми и землистыми оттенками другой мебели, подушками. Добавить такую же обивку возможно для стульев или, например кресла.

Если уделить внимание формам, то здесь следует обратить внимание на то, что в этом году популярны закругленные формы. Например, Stella del mobile. Красивый синий диван, который станет центром и украшением любой современной гостиной.

Не стоит забывать и о так называемой классике - это кожаный диван. Модель Chesterfield ,Tosato. Отличный вариант для кабинета мужчины. Строгий черный кожаный диван может подойти под любой дизайн.

Модульные диваны не теряют своих позиций, они также популярны среди покупателей, как и в прошлых годах. Они удобны тем, что секции можно переставлять на свой вкус.

Итальянцы законодатели в мире мебельной моды. Это знает весь мир. Фабрики, которые производят там мебель, выпускают товар лучшего качества. Это древесина самых ценных пород и ткани премиального качества. Сочетание натуральных тканей обивки в сочетании с цельным деревом и хромированными металлами. Люди заказывают доставку в другие страны и платят большие суммы за перевозку лишь бы купить итальянскую мебель. Так происходит на протяжении уже многих десятилетий, поэтому если вы хотите купить диван, то выбирайте итальянское производство, вы не ошибетесь.